Россия откроет 24 исправительных колонии в аннексированных регионах Украины

Осуществлять функции и полномочия учредителя будет ФСИН. В течение трех месяцев служба должна зарегистрировать новые учреждения.

Также в аннексированных регионах появятся лечебно-исправительные учреждения и исправительные центры.

12 колоний создадут в самопровозглашенной ДНР, 7 — в самопровозглашенной ЛНР, 3 — в Херсонской области и 2 — в Запорожской области.

Правительство России постановило создать 24 исправительные колонии в «ЛДНР», Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Почему в России растет статистика преступлений с огнестрельным оружием?

17 января Минюст предложил облегчить условия содержания в СИЗО. В частности, предлагается ввести процедуру избавления от статуса «злостного нарушителя», увеличить размер средств, которые осужденные могут тратить на продукты питания и предметы первой необходимости, а также увеличить до 4 лет возраст ребенка, находящегося вместе с матерью в исправительном учреждении.

Правозащитники считают, что это не приведет к ощутимым результатам.