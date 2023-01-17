Минюст предложил облегчить условия содержания в СИЗО. Правозащитники считают, что это не приведет к ощутимым результатам

Министерство юстиции подготовило законопроект, смягчающий некоторые нормы содержания подследственных и заключенных. Подлинность пакета документов, который есть в распоряжении РБК, изданию подтвердил источник в правительстве.

В новую версию закона предлагается внести следующие изменения:

разрешить использовать в СИЗО аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора только под расписку;

установить сроки и условия снятия взыскания, наложенного на подозреваемого или обвиняемого;

ввести процедуру избавления от статуса «злостного нарушителя»: заключенный перестает быть таковым, если в течение года не получит новое взыскание либо его поощрят досрочным снятием ранее наложенного взыскания;

увеличить размер средств, которые осужденные могут тратить на продукты питания и предметы первой необходимости до уровня, эквивалентного инфляции за период с 2016 по 2021 год;

увеличить норму площади, приходящейся в исправительных центрах на одного осужденного на принудительные работы, с 4 до 5 кв. м.;

увеличить возраст ребенка, находящегося вместе с матерью в исправительном учреждении, с трех до четырех лет.

По информации издания, проект поправок уже находится на рассмотрении правительственной комиссии.

Однако юрист организации «Русь Сидящая» Алена Савельева полагает, что эти поправки не приведут к реальным изменениям.

Повышение лимита средств, которые можно потратить на приобретение продуктов и вещей первой необходимости, не сможет компенсировать инфляцию. «Для реальной пользы необходимо отрегулировать цены в магазинах ФСИН», — считает Савельева.

Поправки, касающиеся электронного надзора, также носят отчасти формальный характер. «На практике никто никогда не предупреждает заключенных о том, что установят наблюдение. Когда администрации надо, то видеорегистраторы работают, а когда надо правозащитникам, то нет», — говорит юрист.