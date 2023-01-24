Почему в России растет статистика преступлений с огнестрельным оружием? / Подкаст «Что нового?»
Статистика говорит о том, что в России начался неконтролируемый рост преступности с использованием огнестрельного оружия. С начала войны, например, в Курской области она выросла в 6 раз, а в Москве — в 5.
Как правильно читать эту статистику? Связано ли это с войной? И как за год видоизменились преступления?
В свежем эпизоде подкаста «Что нового?» мы поговорили об этом с Ксенией Бабихиной, аналитиком проекта «Если быть точным».
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