Почему в России растет статистика преступлений с огнестрельным оружием? / Подкаст «Что нового?»

Статистика говорит о том, что в России начался неконтролируемый рост преступности с использованием огнестрельного оружия. С начала войны, например, в Курской области она выросла в 6 раз, а в Москве — в 5.

Как правильно читать эту статистику? Связано ли это с войной? И как за год видоизменились преступления?

В свежем эпизоде подкаста «Что нового?» мы поговорили об этом с Ксенией Бабихиной, аналитиком проекта «Если быть точным».