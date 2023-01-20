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Минюст внес в реестр «иноагентов» певицу Монеточку и основателя Gulagu.net Владимира Осечкина

Минюст РФ внес в реестр «иностранных агентов» певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову) и основателя Gulagu.net Владимира Осечкина. Список опубликован на сайте Минюста.

Также «иноагентами» признали активиста Ибрагима Яганова, блогера Вадима Харченко, ведущего «Навальный LIVE» Антона Устимова (Антона Пикули) и депутатку Мосгордумы Дарью Беседину.

Отдельно в реестр попал Проект для трансгендерных людей и их близких «T9 NSK» и его участники Наталья Соловьева, Артем Слета, Надежда Разживина, Олег Берендеев, Герман Трубин и Иван Гончар.

Фото: скрин с сайта Минюста

Фото: скрин с сайта Минюста

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13 января Минюст внес в реестр «иностранных агентов» музыкального критика Артемия Троицкого, актера Артура Смольянинова, священника Сергея Кирсанова, адвоката Анатолия Фурсова, экс-главу пермского штаба Навального Сергея Ухова, телеведущего Александра Шелеста и Общество с ограниченной ответственностью «ТЕНЕС».

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