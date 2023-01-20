Минюст внес в реестр «иноагентов» певицу Монеточку и основателя Gulagu.net Владимира Осечкина

Минюст РФ внес в реестр «иностранных агентов» певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову) и основателя Gulagu.net Владимира Осечкина. Список опубликован на сайте Минюста.

Также «иноагентами» признали активиста Ибрагима Яганова, блогера Вадима Харченко, ведущего «Навальный LIVE» Антона Устимова (Антона Пикули) и депутатку Мосгордумы Дарью Беседину.



Отдельно в реестр попал Проект для трансгендерных людей и их близких «T9 NSK» и его участники Наталья Соловьева, Артем Слета, Надежда Разживина, Олег Берендеев, Герман Трубин и Иван Гончар.