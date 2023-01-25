Навального отправили в ШИЗО в 11 раз

Политик Алексей Навальный рассказал во время заседания по своему иску, что его отправили в ШИЗО в одиннадцатый раз. Об этом сообщила команда оппозиционера.

С середины августа суммарно Навальному назначили 113 суток в изоляторе.

«Это комплексное давление, которое оказывается на меня в связи с политической деятельностью: ввели цензуру, держат в ШИЗО, поселили психа напротив, который орет, не пускают адвокатов, поставили эту решетку [в комнате, где Навальный встречается с адвокатами]», — заявил политик.

Вчера в Берлине напротив российского посольства установили инсталляцию с копией камеры ШИЗО, в которой Навальный провел уже более ста дней. Объект презентовали брат оппозиционера Олег Навальный и его соратник Леонид Волков. Во вступительном слове Волков сообщил, что копия камеры ШИЗО будет на время установлена и в других европейских странах.