Нобелевские лауреаты Муратов и Ресса обратились в Международный комитет Красного Креста с требованием вмешаться в судьбу Навального

Лауреаты Нобелевской премии мира 2021 года — главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка, генеральный директор издания Rappler Мария Ресса — обратились в Международный комитет Красного Креста с требованием вмешаться в судьбу политика Алексея Навального. Текст письма опубликован на сайте «Новой газеты». Как отмечают авторы письма, с момента задержания Навального в январе 2021 года и за время его нахождения в СИЗО и колонии он «изменился до неузнаваемости».

«Настолько, что сейчас, судя по скриншотам видеосвязи, он выглядит более изможденным, чем сразу после комы и реанимации», — говорится в обращении.

При этом из двух лет заключения более 100 дней Навальный провел в ШИЗО, отмечается в письме. «В условия изолятора, которые даже на фоне обычных реалий российской неволи представляются пыточными, его помещали 10 раз: например, за то, что умылся на 25 минут раньше положенного. Как "злостный нарушитель режима" он лишен свиданий с близкими и права получать письма», — заявили нобелевские лауреаты. Они отметили, что адвокаты также не могут передать Навальному лекарства. В судьбу Навального, как добавили авторы письма, должны вмешаться независимые гуманитарные организации, в первую очередь — Комитет Красного Креста, добавили Муратов и Ресса.

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