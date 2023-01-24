logo
НовостиПолитика

Нобелевские лауреаты Муратов и Ресса обратились в Международный комитет Красного Креста с требованием вмешаться в судьбу Навального

Лауреаты Нобелевской премии мира 2021 года — главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка, генеральный директор издания Rappler Мария Ресса — обратились в Международный комитет Красного Креста с требованием вмешаться в судьбу политика Алексея Навального. Текст письма опубликован на сайте «Новой газеты».

Как отмечают авторы письма, с момента задержания Навального в январе 2021 года и за время его нахождения в СИЗО и колонии он «изменился до неузнаваемости».

«Настолько, что сейчас, судя по скриншотам видеосвязи, он выглядит более изможденным, чем сразу после комы и реанимации», — говорится в обращении.

При этом из двух лет заключения более 100 дней Навальный провел в ШИЗО, отмечается в письме. «В условия изолятора, которые даже на фоне обычных реалий российской неволи представляются пыточными, его помещали 10 раз: например, за то, что умылся на 25 минут раньше положенного. Как "злостный нарушитель режима" он лишен свиданий с близкими и права получать письма», — заявили нобелевские лауреаты.

Они отметили, что адвокаты также не могут передать Навальному лекарства.

В судьбу Навального, как добавили авторы письма, должны вмешаться независимые гуманитарные организации, в первую очередь — Комитет Красного Креста, добавили Муратов и Ресса.

Читайте также

Читайте также

От Берлина до острова Гуам

Во многих городах и странах прошли акции в поддержку Алексея Навального и российских политзаключенных

18 января российские депутаты всех уровней обратились к президенту Владимиру Путину, генпрокурору Игорю Краснову, а также к Совету по правам человека с требованием оказать Навальному медицинскую помощь. Ранее в поддержку Навального к Путину обратились российские врачи и адвокаты.

17 января было ровно два года с тех пор, как Навальный вернулся в Россию после реабилитации в Берлине и был тут же арестован в московском аэропорту. Сейчас оппозиционер находится в колонии во Владимирской области.

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon