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France 24: ВСУ подтвердили отступление из Соледара. Минобороны РФ объявило о захвате города 13 января

Украинская армия вывела войска из Соледара в Донецкой области. Об этом France 24 заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«После месяцев тяжелых боев, в том числе в течение последних недель, Вооруженные силы Украины оставили (Соледар) и отступили по окраинам на заранее подготовленные позиции», — сказал Череватый.

По данным телеканала, он отказался сказать, когда именно произошло отступление.

Официально Генштаб ВСУ не подтверждал информацию о сдаче Соледара.

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Минобороны РФ заявило, что российская армия установила полный контроль над городом Соледар 12 января. Также об этого говорилось в отчете американского Института изучения войны (ISW).

13 январям Сергей Череватый заявил РБК-Украина, что российские войска не захватили Соледар. По его словам, бои в городе на тот момент продолжались.

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