Экс-депутата Госдумы Илью Пономарева внесли в реестр экстремистов и террористов

Бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева внесли в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга, следует из данных на сайте ведомства.
В список экстремистов и террористов также внесли московского активиста Михаила Кригера.
Его обвиняют в оправдании терроризма из-за поста двухлетней давности, в котором упоминаются Михаил Жлобицкий, устроивший взрыв в здании архангельского УФСБ. Недавно ему ужесточили обвинение: по версии следствия, мужчина угрожал с применением насилия президенту России Владимиру Путину, а также возбуждал к нему ненависть.
В конце августа Коптевский районный суд Москвы заочно арестовал Пономарева по делу о «фейках» про российскую армию (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). 8 октября его объявили в розыск, однако о какой статье идет речь, не уточнялось. В конце октября Минюст РФ внес Пономарева в реестр «иноагентов».
«По версии следствия, Пономарев в период с 5 по 15 марта 2022 года на YouTube-канале «Форума свободной России» публично сообщил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию», — говорится в постановлении об обыске по уголовному делу, сообщает ТАСС.
В декабре прошлого года силовики провели несколько обысков в семи регионах России в рамках дела Пономарева.
После начала войны в Украине Пономарев создал сеть проукраинских ресурсов («Утро февраля», «Роспартизан»), а также призывал к вооруженной борьбе против российских властей. С началом вторжения он вступил в территориальную оборону.
Пономарев был депутатом Государственной думы пятого и шестого созывов от фракции «Справедливая Россия». Он был единственным членом парламента, который проголосовал против вхождения Крыма в состав России в 2014 году. В июне 2014 года он выехал из России в США, где проживал в течение двух лет. Позже он переехал в Украину и получил гражданство этой страны.