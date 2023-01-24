Зеленский назначил Алексея Кулебу заместителем главы Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении экс-главы Киевской областной администрации Алексея Кулебы на должность заместителя главы Офиса президента Украины.

Ранее Зеленский объявил о кадровых перестановках среди чиновников разного уровня. Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Кроме того, с должности заместителя генпрокурора Украины уволили Алексея Симоненко.

Сегодня в отставку отправили руководителей пяти областных администраций — Валентина Резниченко (Днепропетровская область), Александра Старуха (Запорожская), Алексея Кулебу (Киевская), Дмитрия Живицкого (Сумская) и Ярослава Янушевича (Херсонская).

Помимо этого, ведомство уволило нескольких замминистров — Вячеслава Шаповалова (Минобороны), Ивана Лукерю и Вячеслава Негоду (Министерство развития общин и территорий), а также Виталия Музыченко (Министерство соцполитики).