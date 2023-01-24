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В Калифорнии в результате стрельбы погибли семь человек. Это второе за три дня массовое убийство в штате

Семь человек погибли и еще один находится в критическом состоянии в результате стрельбы в прибрежном городе Хаф-Мун-Бей к югу от Сан-Франциско, передает телеканал NBC со ссылкой на офис шерифа.

Подозреваемый — 67-летний житель города Чжао Чуньли — добровольно сдался полиции, его задержали спустя два часа после стрельбы.

Тела первых четырех жертв обнаружили на шоссе Кабрильо, пострадавшую женщину доставили в Стэнфордский медицинский центр с опасными для жизни ранениями. Позднее в том же районе нашли тела еще трех человек.

Все погибшие были выходцами из Китая, они работали на сельскохозяйственном предприятии, заявила представитель городского совета Дебби Раддок.

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Это уже вторая стрельба в Калифорнии за три дня. 21 января произошла стрельба в пригороде Лос-Анджелеса Монтеррей-Парке. Мужчина открыл стрельбу в танцевальном зале во время празднования китайского Нового года. Погибли 11 человек.

Монтерей-Парк находится примерно в 16 километрах к востоку от центра Лос-Анджелеса. По данным на 2020 год, в городе проживает 65,6% выходцев из стран Азии.

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