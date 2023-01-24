В Калифорнии в результате стрельбы погибли семь человек. Это второе за три дня массовое убийство в штате

Семь человек погибли и еще один находится в критическом состоянии в результате стрельбы в прибрежном городе Хаф-Мун-Бей к югу от Сан-Франциско, передает телеканал NBC со ссылкой на офис шерифа.

Подозреваемый — 67-летний житель города Чжао Чуньли — добровольно сдался полиции, его задержали спустя два часа после стрельбы.

Тела первых четырех жертв обнаружили на шоссе Кабрильо, пострадавшую женщину доставили в Стэнфордский медицинский центр с опасными для жизни ранениями. Позднее в том же районе нашли тела еще трех человек.