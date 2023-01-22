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В Калифорнии произошла стрельба во время празднования китайского Нового года. 10 человек погибли

В американском городе Монтерей-Парк (штат Калифорния) произошла стрельба во время фестиваля по случаю китайского Нового года. Об этом пишет Los Angeles Times.

В полиции, как передает CNN, сообщили, что 10 человек погибли в результате атаки. Еще 10 пострадавших доставлены в больницы. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Стрельба началась около 22:22 по местному времени в субботу (09:22 мск воскресенья).

CNN со ссылкой на местную полицию сообщает, что стрельба произошла в танцевальной студии. Расследованием происшествия занялось Федеральное бюро расследований. Мотивы подозреваемого в нападении пока неизвестны.

Монтерей-Парк находится примерно в 16 километрах к востоку от центра Лос-Анджелеса. По данным на 2020 год, в городе проживает 65.6% выходцев из стран Азии. В субботу десятки тысяч человек собрались на двухдневном фестивале в честь китайского Нового года по лунному календарю.

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