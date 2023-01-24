Мобилизованные из Ярославской области перестали выходить на связь. Ранее мужчины рассказывали, что их хотят обвинить в дезертирстве

Мобилизованные из Ярославской области, ранее записавшие видео с жалобами на командование, которое отдало приказ об отступлении, а потом пригрозило обвинить в дезертирстве, перестали выходить на связь. Об этом сообщает телеграм-канал «Место силы Ярославль» со ссылкой на родственников мобилизованных.

Мобилизованные ранее рассказывали близким, что у них нет еды, воды и снаряжения. Один из них в последнем разговоре сказал: «Бей тревогу, а то завтра не увидишь меня в живых».

По словам родственницы одного из мобилизованных, после записи видеообращения к солдатам приехал ОМОН, а военная комиссия из Луганской области потребовала вернуться на оставленные позиции.