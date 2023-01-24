Мобилизованные из Ярославской области перестали выходить на связь. Ранее мужчины рассказывали, что их хотят обвинить в дезертирстве

Мобилизованные из Ярославской области, ранее записавшие видео с жалобами на командование, которое отдало приказ об отступлении, а потом пригрозило обвинить в дезертирстве, перестали выходить на связь. Об этом сообщает телеграм-канал «Место силы Ярославль» со ссылкой на родственников мобилизованных.
Мобилизованные ранее рассказывали близким, что у них нет еды, воды и снаряжения. Один из них в последнем разговоре сказал: «Бей тревогу, а то завтра не увидишь меня в живых».
По словам родственницы одного из мобилизованных, после записи видеообращения к солдатам приехал ОМОН, а военная комиссия из Луганской области потребовала вернуться на оставленные позиции.
Видеообращение ярославских мобилизованных появилось в сети 18 января. На кадрах — около 30 мужчин.
«По прибытию сюда мы ходили на штурмы и сидели на самых передних краях фронта. Никакой третьей-четвертой линии, сказанной президентом, не было. В итоге мы просим во всем этом разобраться и просим у вас помощи», — говорил один из мужчин на видео.
В сентябре президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен и отказ от участия в боевых действиях.