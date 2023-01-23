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Журналисты установили имена как минимум 12,2 тысяч российских военнослужащих, погибших на войне в Украине. Среди них 800 мобилизованных

На основе открытых источников журналисты «Би-би-си», «Медиазоны» и команда волонтеров установили имена 12 225 российских военных, погибших на войне в Украине. В их числе — 800 мобилизованных.

Из 12,2 тысяч установленных российских военных, погибших в Украине, 1627 человек, то есть почти 15%, — приходится на офицеров. Среди погибших — четыре генерала и 52 полковника.

«Основная доля потерь приходится на добровольцев, наемников ЧВК «Вагнер» (включая заключенных) и мобилизованных. Вместе они составляют 25% от общего числа подтвержденных потерь», — говорится в исследовании.

По расчетам издания, реальная цифра погибших может быть по меньшей мере на 40-60% выше, поскольку в своем расследовании журналисты опирались лишь на открытие данные и исследования более 60 кладбищ на территории России.

Таким образом, по наиболее консервативной оценке журналистов, в ходе вторжения в Украину Россия могла потерять более 24 тысяч человек погибшими, а общие безвозвратные потери (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения, смерти или пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 110 тысяч человек.

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В начале ноября, по данным того же расследования, общее число убитых составляло 8,3 тысячи человек. Накануне объявления «частичной мобилизации» министр обороны России Сергей Шойгу сообщал о 5937 погибших российских военных с начала войны, однако русская служба «Би-би-си» отмечала, что на тот момент было известно уже больше фамилий погибших военнослужащих армии РФ.

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