Владимира Мау освободили от должности ректора РАНХиГС

Ректора РАНХиГС Владимира Мау освободили от должности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Отмечается, что Мау уходит «по собственному желанию в связи с состоянием здоровья».
Исполняющим обязанности ректора вуза назначен проректор Алексей Комиссаров.
В ноябре в пресс-службе вуза сообщили, что Мау находится в ежегодном плановом отпуске. На этот период исполнение обязанностей ректора было возложено на проректора РАНХиГС Дмитрия Арефьева.
30 июня Мау предъявили обвинения в хищении денежных средств вуза (ч. 4 ст. 159 УК) на сумму 21 млн рублей. Дело возбудили по показаниям бывшего заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой, которая сейчас проходит обвиняемой по тому же делу. В ходе следствия Мау не признал вину.
14 октября стало известно, что уголовное преследование Мау по делу о мошенничестве в особо крупном размере прекращено.
Изначально Мау находился под домашним арестом, затем его отпустили под подписку о невыезде после того, как он дал признательные показания, сообщал «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Как утверждает следствие, Мау, Ракова и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергей Зуев заключили подложные договоры между РАНХиГС и 13 гражданами, среди которых были сотрудники Минпросвещения, о их фиктивном трудоустройстве. В результате, как считает следствие, они незаконно получали зарплату, тем самым причинив вузу ущерб на сумму 21 млн рублей.