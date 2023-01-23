Владимира Мау освободили от должности ректора РАНХиГС

Ректора РАНХиГС Владимира Мау освободили от должности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Отмечается, что Мау уходит «по собственному желанию в связи с состоянием здоровья».

Исполняющим обязанности ректора вуза назначен проректор Алексей Комиссаров.

В ноябре в пресс-службе вуза сообщили, что Мау находится в ежегодном плановом отпуске. На этот период исполнение обязанностей ректора было возложено на проректора РАНХиГС Дмитрия Арефьева.

30 июня Мау предъявили обвинения в хищении денежных средств вуза (ч. 4 ст. 159 УК) на сумму 21 млн рублей. Дело возбудили по показаниям бывшего заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой, которая сейчас проходит обвиняемой по тому же делу. В ходе следствия Мау не признал вину.

14 октября стало известно, что уголовное преследование Мау по делу о мошенничестве в особо крупном размере прекращено.