СМИ: Алишер Усманов покинул Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей

Российский миллиардер Алишер Усманов попросил освободить его от членства в Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «в связи с выходом на пенсию». Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники. Позже информацию подтвердили в «РИА Новости».
По словам источника РБК, 25 января будет заседание Бюро союза, на котором планируется рассмотреть заявление Усманова. Представитель союза отказался от комментариев.
Алишер Усманов — основатель и крупнейший акционер группы USM, куда входят «Металлоинвест», «Удоканская медь» и «МегаФон». По подсчетам российского издания Forbes, он занимает седьмое место в списке богатейших российских миллиардеров с состоянием в $11,5 млрд.
В начале 2022 года после российского вторжения в Украину бизнесмен попал под санкции ЕС, США, Канады, Великобритании и Японии. В конце декабря того же года Служба безопасности Украины арестовала имущество Усманова стоимостью в 2 миллиарда гривен (50,9 млн евро). Позже стало известно, что власти Хорватии расследуют пропажу санкционной яхты, предположительно связанной с бизнесменом.