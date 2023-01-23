СМИ: Алишер Усманов покинул Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей

Российский миллиардер Алишер Усманов попросил освободить его от членства в Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «в связи с выходом на пенсию». Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники. Позже информацию подтвердили в «РИА Новости».

По словам источника РБК, 25 января будет заседание Бюро союза, на котором планируется рассмотреть заявление Усманова. Представитель союза отказался от комментариев.



