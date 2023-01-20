Власти Хорватии расследуют пропажу санкционной яхты, предположительно связанной с Алишером Усмановым. Об этом сообщают местные издания Jutarnji List и Večernji List.

Судно находилось в Бетине на острове Муртер. В середине января хорватские издания выяснили, что несколько месяцев назад Irina VU перегнали в Турцию, а на ее место поставили похожее судно без названия, которое сразу начали ремонтировать.

По данному факту начато расследование. Тем, кто помог санкционной яхте уплыть из Хорватии, грозит тюремный срок до пяти лет, уточняет Dnevnik.hr.