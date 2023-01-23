«Ротонда»: один из отпущенных на свободу бойцов ЧВК «‎Вагнер» в прошлом пытал своих жертв кипятком

Один из отпущенных на свободу бойцов ЧВК «‎Вагнер» в прошлом состоял в преступной банде и пытал своих жертв кипятком. Об этом сообщает «Ротонда». По данным издания, в одном из репортажей Russia Today о группе бывших заключенных, вернувшихся домой в начале января 2023-го года, присутствует Антон Ионов.

Согласно расследованию «Ротонды», в прошлом Ионов по кличке «Сяпа» — член банды так называемых «‎мотинских»: с 2008 по 2015 годы она занималась вымогательством, разбоем и торговлей наркотиками на территории нескольких районов Ленобласти.

Группировку подозревали в убийстве криминального авторитета Сергеева и в вымогательстве 1,5 млн рублей у владельца местного автосервиса Дмитрия Афонина. Последнего Ивонин с товарищами избили, облили кипятком и забрали его автомобиль Porshe Cayenne.

Нескольких членов банды задержали в декабре 2015, а в в июле 2018 года суд назначил Ионову 11 лет колонии строгого режима.



Видео, на котором Антон Ионов присутствует уже в качестве бойца ЧВК «‎Вагнер», 30 ноября прошлого года опубликовал телеграм-канал «‎Военкор Ярем». На карманах его штанов написано «Сяпа», что подтверждает тот факт, что на фронте он пользовался своей старой кличкой.