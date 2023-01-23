«Ротонда»: один из отпущенных на свободу бойцов ЧВК «‎Вагнер» в прошлом пытал своих жертв кипятком

Один из отпущенных на свободу бойцов ЧВК «Вагнер» в прошлом состоял в преступной банде и пытал своих жертв кипятком. Об этом сообщает «Ротонда».
По данным издания, в одном из репортажей Russia Today о группе бывших заключенных, вернувшихся домой в начале января 2023-го года, присутствует Антон Ионов.
Антон Ионов. Фото: «Ротонда»
Согласно расследованию «Ротонды», в прошлом Ионов по кличке «Сяпа» — член банды так называемых «мотинских»: с 2008 по 2015 годы она занималась вымогательством, разбоем и торговлей наркотиками на территории нескольких районов Ленобласти.
Группировку подозревали в убийстве криминального авторитета Сергеева и в вымогательстве 1,5 млн рублей у владельца местного автосервиса Дмитрия Афонина. Последнего Ивонин с товарищами избили, облили кипятком и забрали его автомобиль Porshe Cayenne.
Нескольких членов банды задержали в декабре 2015, а в в июле 2018 года суд назначил Ионову 11 лет колонии строгого режима.
Видео, на котором Антон Ионов присутствует уже в качестве бойца ЧВК «Вагнер», 30 ноября прошлого года опубликовал телеграм-канал «Военкор Ярем». На карманах его штанов написано «Сяпа», что подтверждает тот факт, что на фронте он пользовался своей старой кличкой.
Ранее отпущенный на свободу боец ЧВК «Вагнер» Дмитрий Шимонистов на своей странице опубликовал документ, согласно которому он находится «в отпуске». Как отмечают в «Ротонде», документ свидетельствует о том, что выполнение контракта не означает окончания службы в ЧВК.