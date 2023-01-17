Отпущенный на свободу боец ЧВК «Вагнер» опубликовал фото документа, согласно которому он «находится в отпуске»

По данным издания, Шимонистов был в одной из трех групп бойцов ЧВК «Вагнер», отпущенных на свободу под Новый год. Однако судя по «обязательству», которое он опубликовал во «ВКонтакте», мужчина находится лишь в отпуске. Как отмечают в «Ротонде», документ свидетельствует о том, что выполнение контракта не означает окончания службы в ЧВК.

В документе указано, что Шимонистов «доблестно отстаивал интересы Родины и Компании и достойно выполнил свой контракт». Петербуржец также ознакомлен с правилами пребывания «на гражданке» — во время отпуска ему «запрещено совершать противоправные деяния и вести аморальный образ жизни».

Обязательство, подписанное бывшим заключенным, оформлено на бланке межрегиональной общественной организации «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов». Ее глава — Александр Трошин — тесно связан лично с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер», отмечает издание.

До «службы» в ЧВК Дмитрий Шимонистов неоднократно был осужден за кражи — вместе с двумя подельниками в 2010 году он похищал дорогие фотоаппараты у прохожих на Невском проспекте. Тогда он получил три года и один месяц исправительной колонии. Следующий приговор за кражу последовал в 2016-м, затем — в 2018-м, затем — в 2020-м. В 2021 году он совершил еще три кражи и получил 2,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее «Ротонда» смогла установить личности еще четверых жителей Петербурга и Ленинградской области, завербованных в ЧВК «Вагнер». Троих ранее осудили за кражи и грабежи, в том числе с применением насилия, четвертого — за попытку сбыта наркотических средств. Они «вышли на свободу» до Нового года после возвращения из зоны боевых действий.