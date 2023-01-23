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Reuters: ЕС одобрил новый транш военной помощи Украине в размере 500 млн евро

Главы МИД государств-членов ЕС одобрили новый пакет военной помощи Украине на сумму 500 млн евро. Об этом сообщили источники Reuters.

Отмечается, что пакет в 500 млн евро был одобрен вместе с дополнительными 45 млн евро на «нелетальное оборудование» для военной учебной миссии ЕС в Украине, заявил источник издания. Финансирование транша будет осуществляться из Европейского фонда мира — общего бюджета ЕС для помощи Украине.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет создавать препятствий для финансирования Евросоюзом поставок вооружений на Украину. Еще в конце прошлой недели Венгрия блокировала транш помощи ЕС для Украины.

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Ранее министры обороны стран НАТО, участвующие во встрече контактной группы на американской авиабазе Рамштайн, не смогли договориться о поставке немецких танков Leopard 2 в Украину.

Вслед за этим министры иностранных дел стран Балтии выступили с совместным заявлением, в котором сообщили, что «это нужно, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе».

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