Reuters: ЕС одобрил новый транш военной помощи Украине в размере 500 млн евро

Главы МИД государств-членов ЕС одобрили новый пакет военной помощи Украине на сумму 500 млн евро. Об этом сообщили источники Reuters.



Отмечается, что пакет в 500 млн евро был одобрен вместе с дополнительными 45 млн евро на «нелетальное оборудование» для военной учебной миссии ЕС в Украине, заявил источник издания. Финансирование транша будет осуществляться из Европейского фонда мира — общего бюджета ЕС для помощи Украине.



Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет создавать препятствий для финансирования Евросоюзом поставок вооружений на Украину. Еще в конце прошлой недели Венгрия блокировала транш помощи ЕС для Украины.