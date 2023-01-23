Минобороны РФ отчиталось о взятии Краснополья в Донецкой области

Министерство обороны РФ отчиталось о взятии населенного пункта Краснополье в «Донецкой народной республике». Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Населенного пункта с таким названием нет на карте в Донецкой области близ Соледара. Власти «ДНР» сообщили, что имеется в виду село Краснопольевка.

Генштаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке сообщил, что российская армия продолжает наступать на Бахмутском направлении. По данным ведомства, украинская армия отбила атаку ВС РФ в районе Бахмута и других населенных пунктов.

Сегодня глава «ДНР» Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что российская армия «продвигается практически на всех участках линии соприкосновения» в самопровозглашенной республике.

Ранее авторы телеграм-каналов, в том числе «военкоры», сообщали о взятии Краснополья под Соледаром силами ЧВК «Вагнер». 19 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии силами ЧВК села Клещеевка под Бахмутом, на следующий день о взятии Клещеевки отчитались в МО РФ. Генштаб ВСУ не упоминал в своих сводках эти населенные пункты.