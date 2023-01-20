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Минобороны РФ отчиталось о взятии Клещеевки под Бахмутом

Минобороны РФ отчиталось о взятии села Клещеевка, которое находится к югу от Бахмута в Донецкой области Украины. Об этом ведомство сообщило в своей ежедневной сводке.

Населенный пункт был захвачен добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа, рапортовали в российском оборонном ведомстве.

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О взятии Клещеевки сегодня заявляли в штабе территориальной обороны самопровозглашенной «ДНР». Днем ранее об установлении контроля над селом сообщал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, населенный пункт был захвачен «исключительно подразделениями ЧВК "Вагнер"». При этом в тот же день Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинская армия отбила атаку противника в районе Клещеевки.

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Село Клещеевка имеет важное стратегическое значение, так как его захват может привести к перекрытию трассы Константиновка — Бахмут. Контроль над этой дорогой позволит войскам РФ блокировать Бахмут с юго-запада.

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