Минобороны РФ отчиталось о взятии села Клещеевка, которое находится к югу от Бахмута в Донецкой области Украины. Об этом ведомство сообщило в своей ежедневной сводке.

Населенный пункт был захвачен добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа, рапортовали в российском оборонном ведомстве.