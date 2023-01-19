Правительство Эстонии приняло решение направить Украине самый крупный пакет военной помощи на €113 млн

Правительство Эстонии одобрило предложение главы министерства обороны страны Ханно Певкура направить Украине новый пакет военной помощи стоимостью 113 миллионов евро. Об этом сообщается на сайте правительства Эстонии.

«Эстонцы из своей болезненной истории знают, что происходит, когда зло побеждает и большая страна поглощает меньшие. Если Украина падет, свобода окажется под угрозой и в других частях мира. Помогая Украине защищать свою независимость, мы защищаем право на свободу и демократию всех стран, в том числе и Эстонии», — заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Таким образом, вся военная помощь, предоставленная Эстонией Украине, увеличится до 370 миллионов евро, или чуть более 1% валового внутреннего продукта Эстонии.

В новый пакет военной помощи войдут гаубицы, боеприпасы, средства артиллерийской поддержки и гранатометы. Также Эстония подает заявку на получение средств от Европейского фонда мира для замены вооружений.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Эстонию за помощь. Об этом он написал в твиттере.