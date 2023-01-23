Глава Харьковской ОВА: во время обстрела области погибла 67-летняя женщина

По его словам, за последние сутки атакам также подверглись населенные пункты Купянского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов. В Волчанске снаряд попал в жилой дом, в результате ранение получил 49-летний мужчина.

Кроме того, ночью российская армия дважды обстреляла Никопольский район Днепропетровской области, заявил глава администрации региона Валентин Резниченко. Пострадавших нет.

Вчера Резниченко сообщил, что Вооруженные силы РФ трижды за ночь обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии. По его словам, люди не пострадали, но «больше всего досталось» Марганецкой городской общине.