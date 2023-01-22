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Власти Днепропетровской и Запорожской областей сообщили о ночных обстрелах

Российская армия ночью обстреляла Днепропетровскую область. Об этом сообщил глава администрации региона Валентин Резниченко в телеграм-канале.

По словам Резниченко, Вооруженные силы РФ трижды за ночь обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии. Под обстрел попала Марганецкая община — ВС РФ выпустили более 30 снарядов по городам и деревням.

«Люди не пострадали. Больше всего досталось самому Марганцу. Там изуродован лицей, промышленное предприятие, насосная станция водоканала, административное здание», — написал глава администрации.

Также он рассказал, что в селе рядом с Марганцем снаряды повредили линию электропередач, в результате около 500 семей остались без света. Аварийные бригады уже приступили к работе по ликвидации последствий обстрелов.

По словам главы администрации Запорожской области Александра Старуха, ночью ВС РФ 172 раза обстреляли запорожские общины, в том числе из зенитно-ракетных систем С-300. Утром также российская армия обстреляла Камышеваху.

«Пострадал 21 населенный пункт, добавилось еще 36 новых разрушений. <…> В результате взрыва в Лежино пострадали дома людей и инфраструктура села. Взрывной волной повреждено 10 домов: разбиты окна, двери, заборы, крыши, автомобили. Пострадали водопровод, газопровод и линия электропередач в секторе общественной застройки», — говорится в его сообщении.

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19 января официальное число погибших в результате ракетного удара по многоэтажке увеличилось до 46 человек. По словам Резниченко, еще 11 человек числятся пропавшими без вести, продолжается опознание. Ранения получили 80 человек.

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