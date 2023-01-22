Власти Днепропетровской и Запорожской областей сообщили о ночных обстрелах

Российская армия ночью обстреляла Днепропетровскую область. Об этом сообщил глава администрации региона Валентин Резниченко в телеграм-канале.

По словам Резниченко, Вооруженные силы РФ трижды за ночь обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии. Под обстрел попала Марганецкая община — ВС РФ выпустили более 30 снарядов по городам и деревням.

«Люди не пострадали. Больше всего досталось самому Марганцу. Там изуродован лицей, промышленное предприятие, насосная станция водоканала, административное здание», — написал глава администрации.

Также он рассказал, что в селе рядом с Марганцем снаряды повредили линию электропередач, в результате около 500 семей остались без света. Аварийные бригады уже приступили к работе по ликвидации последствий обстрелов.