Генпрокуратура признала Фонд Андрея Сахарова нежелательной в РФ организацией

Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией Фонд Андрея Сахарова. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации «The Andrei Sakharov foundation» («Фонд Андрея Сахарова»), США», — говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре считают, что ее деятельность «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Речь идет об организации, которая с 1989 года «стремится сохранить наследие советского физика и правозащитника Андрея Сахарова».
Отмечается, что в список нежелательных организаций, который ведет Минюст, фонд внесут позднее. Сейчас в списке нежелательных международных и иностранных организаций на сайте Минюста насчитывается 72 пункта.
В ноябре в Госдуме предложили признать «нежелательной» и экстремистской работу 30 зарубежных организаций из Австралии, Австрии, США, Венгрии, Дании, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, ФРГ, Черногории, Чехии и Швеции.
«Все эти структуры подконтрольны правительствам стран НАТО и нацелены на подрыв нашей страны изнутри», — заявил глава комиссии Василий Пискарев.
Среди этих организаций — НПО «Svoboda Alliance» (Австралия), «Русская Америка за демократию в России» (США), проект «Ковчег» (имеющий представителей более чем в 40 странах), «Датские друзья демократической России» (Дания), «Евразийская ассоциация снижения вреда» (Литва), Ассоциация «RUHelp — Russians against the war» (Люксембург), Сообщество «Free Russia NL» (Нидерланды), Фонд «Дом прав человека» (Норвегия), Движение «Demokrati-Ja» (Германия), «Форум свободной России» (Латвия).