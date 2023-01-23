Генпрокуратура признала Фонд Андрея Сахарова нежелательной в РФ организацией

Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией Фонд Андрея Сахарова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации «The Andrei Sakharov foundation» («Фонд Андрея Сахарова»), США», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре считают, что ее деятельность «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Речь идет об организации, которая с 1989 года «стремится сохранить наследие советского физика и правозащитника Андрея Сахарова».

Отмечается, что в список нежелательных организаций, который ведет Минюст, фонд внесут позднее. Сейчас в списке нежелательных международных и иностранных организаций на сайте Минюста насчитывается 72 пункта.