В Орловской области запретили запускать беспилотники без разрешения властей

Власти Орловской области запретили запускать беспилотники, в том числе дроны и квадрокоптеры, на территории региона. Об этом сообщает местное издание «ОрелТаймс».

Теперь для запуска беспилотника потребуется специальное разрешение властей. Власти приняли такое решение из-за «оперативной обстановки».

В ноябре глава Орловской области сообщил о подрыве нефтебазы в селе Стальной Конь с беспилотника. Это село расположено более чем в 170 километрах от границы с Украиной.

20 января местные власти запретили запускать гражданские беспилотники на территории Воронежской области. В начале года власти Воронежской области заявили, что на подлете к Воронежу был сбит беспилотник, запущенный с территории Украины. Подобные случаи также зафиксированы в граничащих с Украиной субъектах РФ, а также в аннексированном Россией Крыму.