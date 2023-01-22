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Украина получила британский вертолет Sea King

Вооруженные силы Украины получили британский спасательный вертолет Sea King. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Это мощное усиление для ВМС Украины. Наше сотрудничество будет развиваться и дальше», — заявил Резников.

Ранее министр обороны королевства Бен Уоллес сказал, что Великобритания отправит Украине 600 ракет Brimstone.

Кроме того, Великобритания заявляла о намерении передать Киеву боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники.

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