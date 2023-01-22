Крестный беглец

В Италии 16 января задержали босса мафии и главу «Коза Ностра» Маттео Мессину Денаро. Он скрывался от правосудия 30 лет. 60-летний лидер сицилийской преступной группировки был пойман в частной клинике «Ла Маддален» в центре Палермо, где он в течение года проходил курс химиотерапии. Конечно же, по фальшивым документам.

Клинику на глазах у десятков пациентов окружила полиция. К «крестному отцу» подошел полицейский и спросил, как его зовут. «Меня зовут Маттео Мессина Денаро», — признался тот. И никакого сопротивления при задержании.

В этот момент он был безоружен и одет как типичный пациент клиники. Хотя на нем были часы стоимостью не менее 30 тысяч евро, что, в целом, характерно для Денаро, всегда гнавшегося за роскошной жизнью. Маттео с 1993 года находился в списке десяти самых разыскиваемых беглецов мира. И вот, наконец, его поймали. Сейчас он выглядит спокойно и безмятежно и сидит в тюрьме «Ле Костарель» в Л'Акуиле, в камере три на четыре метра. Он прибыл в тюрьму без денег, и администрация назначила ему пособие в 200 евро на любые мелкие расходы. Сам Денаро отмечает, что с ним обходятся вежливо, и благодарит за это. Также в тюрьме продолжится его курс химиотерапии.

Роскошь, женщины и видеоигры. Жизнь Маттео Мессины Денаро Маттео родился 26 апреля 1962 года в семье сицилийского мафиози Франческо Мессины Денаро, известного как Дон Чиччо. Франческо был капо мандаменто (главой территории, контролируемой мафией — Прим. Ред.) в итальянской коммуне Кастельветрано на Сицилии. Франческо начал свою карьеру мафиозо в 1940-1950-ых годах как вооруженный охранник семьи Д’Али — богатых землевладельцев с большими политическими и экономическими связями и одних из основателей Банка Сикула. В частности, семья Д’Али в 1990-ых была тесно связана с «другом Путина» Сильвио Берлускони: Антонио Д’Али в 1996 году стал сенатором от его партии «Вперед, Италия». В апреле 2001 года Антонио стал заместителем министра итальянского МВД, которое занимается борьбой с организованной преступностью. Двоюродный брат Антонио, Джакомо Д’Али, занимал должность советника Итальянского коммерческого банка в Милане, который затем приобрел Банк Сикула. В этом банке работал, в частности, брат Маттео Сальваторе Мессина Денаро.

Маттео Мессина Денаро. Фото: полиция Италии

Так что Маттео с самого начала своей карьеры имел связи в самых высших кругах итальянской политической и экономической жизни.

Все знали Маттео как импульсивного и довольно высокомерного человека. В отличие от других главарей «Коза Ностра», предпочитавших консервативный образ жизни, он прослыл ловеласом, любил роскошь и не стеснялся ее показывать. Он водил «Порше», носил роскошные костюмы от «Армани» и «Версаче», а также очки «Рей Бен» и золотые часы «Ролекс». Его хобби — видеоигры и комиксы. Свое прозвище — Дьяболик — Маттео взял в честь известного антигероя из итальянских комиксов. В нем рассказывается о злодее в маске, который без колебаний убивает любого, кто встает на его пути.

Обложка комикса Дьяболик

Маттео прозвали казановой и великим соблазнителем. За годы, проведенные в бегах, у него было несколько любовниц, так или иначе связанных с его преступной деятельностью, и каждая пострадала за это по-своему. В частности, он был женат на Марии Меси, которую арестовали в 2000 году из-за связи с Маттео. Тогда полиция нашла любовные письма, которыми она обменивалась с главой «Коза Ностра». В итоге ее приговорили к трем годам тюремного заключения за пособничество и подстрекательство. От другой его возлюбленной — Франки Аланьи — у него была внебрачная дочь Лоренца. К моменту ее рождения Маттео уже должен был скрываться от полиции, и его возлюбленная с дочерью были вынуждены жить 18 лет фактически в заточении. Лишь когда Лоренца почти достигла совершеннолетия, она и ее мать попросили разрешения покинуть остальную семью, и ее отпустили. Другая важная женщина в жизни Маттео — его младшая сестра Анна Патриция Мессина Денаро, ключевая фигура в мафиозной семье. Будучи правой рукой брата, она была единственной, кто имел близкие отношения с Маттео, и одной из очень немногих, кто мог встретиться с ним физически. «Я плачу за фамилию, которую ношу, но которой горжусь», — сказала она в 2013 году сразу после ареста. В 2018 году суд приговорил ее к 14 годам и шести месяцам тюремного заключения за связь с мафией. «Установлено, что подсудимая передавала очень важные сообщения в тюрьму и из тюрьмы, выступая в качестве посредника между другими заключенными мафии и ее беглым братом», — заявили тогда в суде. В 1998 году, после смерти своего отца Франческо, перенесшего сердечный приступ, Мессина Денаро стал главой округа Кастельветрано, а также представителем провинции Трапани в «Коза Ностра».

Громкие преступления «крестного отца» Маттео Отец Маттео Франческо научил сына пользоваться оружием, когда тому было всего 14 лет. Уже в 18 лет Маттео совершил первое убийство. Кодекс «Коза Ностры» гласит: не убивать женщин и детей. Известное правило, часто игнорируемое мафией. В том числе и Маттео Денаро.

В 1992 году будущий главарь «Коза Ностры» участвовал в убийстве Винченцо Милаццо — конкурента его отца и главы банды Алькамо. Через несколько дней после этого Маттео задушил спутницу Милаццо Антонеллу Бономо. Она была на третьем месяце беременности. Еще одно из самый жестоких претуплений Денаро — убийство 12-летнего сицилианца Джузеппе Ди Маттео. В 1993 ребенок был похищен группой преступников. Они хотели заставить отца мальчика Сантино — бывшего мафиози, который в итоге начал сотрудничать с итальянскими властями, — молчать и не сдавать секреты «Коза ностры». Ребенка держали в плену 799 дней. В 1996 году его задушили, а тело растворили в кислоте. Еще одно убийство — 23 мая 1992 года. Пять тонн тротила стерли с лица земли бронированный автомобиль, передвигавшийся по шоссе в Палермо. В машине находился 53-летний итальянский юрист, чиновник Джованни Фальконе, ставший символом борьбы против мафии. Вместе с ним была его супруга, которая тоже работала следователем, и три телохранителя. Никто не выжил. На месте взрыва образовалась воронка глубиной четыре метра.

57 дней спустя, 19 июля. Коллега и друг Фальконе — магистрат Паоло Борселлино, продолживший его дело, едет навестить свою мать в центр Палермо. Снова взрыв, в результате которого погибает еще один итальянский судья, расследовавший дела против мафии. Приказ убрать самых видных борцов с преступными сицилийскими группировками отдал тогдашний «крестный отец» мира мафии Сальваторе Тото Риина. А Мессину Денаро полиция считает непосредственным исполнителем убийств этих двух итальянских судей. Всего же, по скромным оценкам, Маттео был причастен к убийству не менее 50 человек.

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Маттео и теракты в Италии 1993 года В январе 1993 года власти Италии арестовали тогдашнего главу «Коза Ностра» Тото Риину, а также приняли ряд законов против мафиозных кланов. В итоге Риина был приговорен к 13 пожизненным срокам тюремного заключения. Ему вменили организацию более 100 убийств, включая расправы над судьями Фальконе и Борселлино. В качестве мести мафия в том же году совершила пять терактов в Риме, Милане и Флоренции. Цель — заставить государство отказаться от планов по аресту крупных мафиози и самим прорваться к власти. В результате взрывов погибло 10 человек, около ста были серьезно ранены. Также были повреждены галерея Уффици во Флоренции, две крупные церкви в Риме и художественная галерея в Милане. В связи с терактами были арестованы восемь человек, каждый из которых либо представлял преступные мафиозные кланы, либо был связан с ними.

В том же году Маттео Мессия Денаро объявили в розыск, но, не сумев его найти, в 2002 году заочно приговорили к пожизненному заключению. Тем не менее, Маттео оставался на свободе и занимал руководящие должности в мафии. Итальянские следователи три раза проверяли главу «Вперед, Италия» Берлускони на причастность к терактам. Сам «друг Путина» отрицал любую связь с ними. Тем не менее, взрывы породили массовое общественное недовольство, и в итоге глава итальянской полиции был вынужден подать в отставку, а на выборах 1994 года победил Берлускони. «Крестным отцом» Маттео стал сразу после ареста в 2007 году предыдущего босса «Коза Ностры» Сальваторе Ло Пикколо. Тот всего год успел побывать во главе мафиозной группировки после ареста своего предшественника Бернардо Провенцано, который на протяжении более чем 40 лет успешно скрывался от правосудия. В итоге Провенцано получил пожизненный срок и умер в тюрьме в 2016 году в возрасте 83 лет. После совершения громких терактов и покушений в 1990-х и начале 2000-х «Коза Ностра» стала не так заметна. Во многом — из-за политики итальянских властей, начавших еще более активно охотиться за крупными мафиози. В июне 2009 года итальянская полиция провела операцию под названием «Голем», в результате которой были арестованы тринадцать человек, в том числе мафиози и предприниматели, которых подозревали в вымогательстве и незаконном обороте наркотиков. Через год полиция поймала еще 19 приближенных Дьяболика, обвиненных в вымогательстве против местных бизнесменов и политиков. Среди арестованных оказался также брат Маттео Сальваторе и его двоюродные братья Джованни и Маттео Филардо. Но самого Маттео не могли поймать до января 2023 года.

Задержание Маттео Мессия Денаро. Фото: ЕРА