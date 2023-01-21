В Тель-Авиве на антиправительственный митинг вышли более 100 000 человек. Протесты прошли и в других израильских городах

В Тель-Авиве 100 тысяч человек вышли на антиправительственный митинг на перекрестке Азриэли, еще 10 тысяч демонстрантов собрались возле театра Габима. Такие данные со ссылкой на полицию приводит информационная служба «Кан».

Фото: Тель-Авив / соцсети

На акции в Тель-Авиве были бывший премьер-министр Израиля и глава оппозиции Яир Лапид, а также лидер оппозиционной партии «Государственный лагерь» Бени Ганц. «Люди, любящие страну, пришли защищать ее демократию, ее суды, идею общей жизни и общего блага […] Мы не сдадимся, пока не победим», — написал Лапид в твиттере.

В Иерусалиме около шести тысяч человек пришли к резиденции президента. Журналист Haaretz Аншель Пфеффер отмечает, что на антиправительственной акции также «полно» религиозных жителей. В Герцлии к зданию мэрии пришли около 2000 человек. Еще около тысячи человек вышли на протест около мэрии Беэр-Шевы.

В Хайфе, по данным «Вести», в демонстрации поучаствовали около 7000 человек. Тым были бывший министр юстиции Гидеон Саар и бывший министр просвещения Ифат Шаша-Битон (оба из блока «Государственный лагерь»). «Это борьба всего народа Израиля. В борьбе с коррупцией нет правых или левых. Господин премьер-министр, ты не выше закона. Выполни постановление БАГАЦа и немедленно уволь Арье Дери из правительства. Убери свои руки от власти израильской демократии», — сказал Саар.

Массовые протесты проходят в Израиле уже третью субботу подряд. Люди выходят на акции против ограничения независимости судебной системы и других реформ, которые планирует провести новое правительство во главе с премьером-министром Биньямином Нетаньяху. Судбедную реформу представил министр юстиции Ярив Левин. Предполагается, что полномочия Верховного суда будут ограничены в отношении законов и решений правительства. Кроме того, реформа предоставит правительству контроль над отбором судей. Нетаньяху проходит обвиняемым по трем уголовным делам, ему вменяется коррупция и обман общественного доверия.

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