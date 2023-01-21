В Тель-Авиве на антиправительственный митинг вышли более 100 000 человек. Протесты прошли и в других израильских городах

В Тель-Авиве 100 тысяч человек вышли на антиправительственный митинг на перекрестке Азриэли, еще 10 тысяч демонстрантов собрались возле театра Габима. Такие данные со ссылкой на полицию приводит информационная служба «Кан».
Фото: Тель-Авив / соцсети
На акции в Тель-Авиве были бывший премьер-министр Израиля и глава оппозиции Яир Лапид, а также лидер оппозиционной партии «Государственный лагерь» Бени Ганц.
«Люди, любящие страну, пришли защищать ее демократию, ее суды, идею общей жизни и общего блага […] Мы не сдадимся, пока не победим», — написал Лапид в твиттере.
В Иерусалиме около шести тысяч человек пришли к резиденции президента. Журналист Haaretz Аншель Пфеффер отмечает, что на антиправительственной акции также «полно» религиозных жителей.
В Герцлии к зданию мэрии пришли около 2000 человек.
Еще около тысячи человек вышли на протест около мэрии Беэр-Шевы.
В Хайфе, по данным «Вести», в демонстрации поучаствовали около 7000 человек. Тым были бывший министр юстиции Гидеон Саар и бывший министр просвещения Ифат Шаша-Битон (оба из блока «Государственный лагерь»).
«Это борьба всего народа Израиля. В борьбе с коррупцией нет правых или левых. Господин премьер-министр, ты не выше закона. Выполни постановление БАГАЦа и немедленно уволь Арье Дери из правительства. Убери свои руки от власти израильской демократии», — сказал Саар.
Массовые протесты проходят в Израиле уже третью субботу подряд. Люди выходят на акции против ограничения независимости судебной системы и других реформ, которые планирует провести новое правительство во главе с премьером-министром Биньямином Нетаньяху.
Судбедную реформу представил министр юстиции Ярив Левин. Предполагается, что полномочия Верховного суда будут ограничены в отношении законов и решений правительства. Кроме того, реформа предоставит правительству контроль над отбором судей.
Нетаньяху проходит обвиняемым по трем уголовным делам, ему вменяется коррупция и обман общественного доверия.
Кнессет (парламент) Израиля утвердил новое правительство страны во главе с Нетаньяху 30 декабря. Для политика это третий срок на посту премьер-министра. Как отмечают СМИ, к власти в Израиле пришел самый правый кабинет в истории страны — партия Нетаньяху «Ликуд» сформировала коалицию с ультраортодоксальными и националистическими Религиозной сионистской партией, «Еврейской мощью», «Ноам», «Шас» и «Яхадут ха-Тора».
На днях Верховный суд Израиля (БАГАЦ) постановил, что глава ортодоксальной партии ШАС Арье Дери не может занимать пост министра. Раньше он отбывал тюремное заключение за коррупцию, а недавнее новое дело в отношении него о налоговых нарушениях завершилось условным наказанием.
Партия ШАС заявила, что БАГАЦ свои решением «отправил на помойку голоса 400 тысяч израильтян, голосовавших за партию». Ярив Левин сказал, что будет делать все необходимое, чтобы исправить «несправедливость, проявленную судом».