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В Киеве и Броварах начались церемонии прощания с жертвами крушения вертолета. В результате катастрофы погиб министр внутренних дел Украины и еще 13 человек, включая ребенка

Сегодня в Киеве и Броварах прощаются с жертвами крушения вертолета 18 января. Об этом сообщает издание «Политика Страны».

На церемонию прощания с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским пришли Владимир и Елена Зеленские.

Под Киевом в Броварах завершилась церемония прощания с пятилетней Миланой и ее мамой Еленой Пономаренко.

Падении вертолета в районе детского сада в Броварах произошло утром 18 января. В нем находились глава МВД Украины Денис Монастырский, первый заместитель министра МВД Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, помощница главы ведомства Татьяна Шутяк, руководитель охраны министра Михаил Павлушко и фотограф Николай Анацкий. Кроме того, погибли два пилота.

Всего в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок. Еще 25 человек пострадали.


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