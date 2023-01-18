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В Броварах завершились спасательные работы. В результате крушения вертолета погибли 14 человек, один из которых — ребенок

В Броварах Киевской области завершили спасательные работы на месте крушения вертолета. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Фото: Нацполиция Украины

Фото: Нацполиция Украины

В результате трагедии погибли 14 человек, один из которых — ребенок. Ранения получили 25 человек, 11 из них — дети.

Среди погибших взрослых — министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, первый замглавы МВД Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, замруководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк, начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаил Павлушко, ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий.

Фото: Нацполиция Украины

Фото: Нацполиция Украины

Также погиб экипаж вертолета: командир Александр Василенко, пилот Константин Коваленко, бортовой механик Иван Касьянов.

В связи со смертью Монастырского правительство Украины назначило Игоря Клименко и.о. министра внутренних дел.

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Вертолет рухнул в Броварах вблизи детского сада сегодня утром, вспыхнул пожар. Всех детей эвакуировали из здания. На месте происшествия работали врачи, полиция и пожарные.

Сообщалось, что 18 человек погибли, 29 пострадали.

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