WP: директор ЦРУ в конце прошлой недели тайно встречался с Зеленским, чтобы рассказать ему о ближайших военных планах России

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в конце прошлой недели тайно приезжал в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Бернс, как пишет газета, проинформировал Зеленского о своих ожиданиях относительно того, что Россия планирует «в военном плане в ближайшие недели и месяцы».

Зеленский больше всего интересовался тем, как долго Украина может рассчитывать на помощь со стороны США и стран Запада после того, как контроль в Палате представителей перешел от демократов к республиканцам, а поддержка Украины среди части электората в США снизилась, рассказывает WP.

По данным издания, Бернс подчеркнул безотлагательность момента на поле боя и признал, что «в какой-то момент помощь будет получить труднее».

В итоге, как пишет газета, Зеленский убедился, что поддержка Киева со стороны администрации Байдена остается сильной, а принятого Конгрессом в декабре финансирования Украины на $45 млрд хватит как минимум до июля или августа.