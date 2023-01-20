«Важные истории»: больше 100 человек погибли из-за аварий на тепловых сетях в России за 10 лет

В России более 104 человек погибли и минимум 310 человек получили ожоги в результате коммунальных аварий на изношенных тепловых сетях за последние 10 лет. Об говорится в исследовании «Важных историй».

При подсчетах журналисты учитывали только упоминавшиеся в СМИ случаи и статистику Фонда развития трубной промышленности.

Так, например, в ноябре 2022 года в Омске 12-летняя девочка провалилась на дороге в яму с кипятком, которая образовалась из-за порыва трубы отопления. Она с тяжелыми ожогами попала в реанимацию. В январе этого года в Нижнем Новгороде погибли двое рабочих. Они упали в подвал, где из-за прорыва труб скопился кипяток.

«По данным Министерства строительства за 2021 год, каждый месяц на объектах ЖКХ происходит 6000 происшествий. Если распределить эти случаи равномерно в течение одного года, получится, что аварии в России происходят каждые семь минут. В среднем воду или отопление отключают на 8 часов», — отмечают «Важные истории».

Причина большинства аварий — ветхая инфраструктура, которая не менялась с 1960–1980 годов. По данным Росстата, нужно заменить 30% тепловых, 44% водопроводных и 46% канализационных сетей. При этом цифры ведомства сильно занижены. Фонд содействия реформированию ЖКХ оценивает износ в 60–70%.

В некоторых регионах Росси нужно заменить практически всю коммунальную инфраструктуру. По официальным данным, в Кургане нуждаются в замене 97% канализационных сетей и 75% водопроводных, в Кызыле — 96% водопроводных и 85% канализационных, а в Петрозаводске — 86% тепловых сетей и 54% канализационных.

«В 2020 году власти российских регионов подсчитали, что для замены коммунальных сетей им требуется не менее 4 триллионов рублей. И эти деньги у России есть, но расходуются на другие цели», — пишут «Важные истории».

По оценке украинского издания Forbes, за первые девять месяцев войны Россия потратила на технику, боеприпасы, обеспечение военных и компенсации раненым и семьям погибших 82 миллиарда долларов (~ 5,7 триллиона рублей).