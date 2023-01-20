logo
НовостиОбщество

Суд в Улан-Удэ приговорил к 5,5 года колонии рядового, который закопал дикорастущую коноплю и затем получил ее по почте от знакомого

Улан-Удэнский гарнизонный военный суд приговорил рядового Очира Ульзутуева к 5,5 года колонии строгого режима по делу об изготовлении и хранении наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК). На приговор, текст которого опубликован на сайте суда, обратила внимание «Медиазона».

Как утверждают в суде, рядовой изготовил для личного потребления из дикорастущей конопли на заброшенном участке СНТ «наркотическое средство в значительном размере», а затем закопал его на этом же участке.

Позднее другой человек по просьбе Ульзутуева, «будучи не осведомленным о реальном содержимом контейнера», выкопал и отправил его рядовому по почте, рассказали в суде. Ульзутуев получил посылку, а затем его задержали с ней сотрудники ФСБ.

Читайте также

Читайте также

Жест недоброй воли

Кампания по «отправке домой» воевавших в ЧВК «Вагнер» зеков дала свои плоды: правозащитники говорят о новой волне в российских колониях из желающих записаться на фронт

Накануне, 19 января, суд в Махачкале приговорил двух полицейских к трем годам лишения свободы условно. Их признали виновными в фальсификации уголовного дела о наркотиках, которое они завели на местную жительницу.

В конце октября прошлого года екатеринбургского экс-полицейского приговорили к 9 годам колонии строго режима. Он самостоятельно делал «закладки» и задерживал покупателей наркотических веществ для повышения раскрываемости.

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon