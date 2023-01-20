Суд в Улан-Удэ приговорил к 5,5 года колонии рядового, который закопал дикорастущую коноплю и затем получил ее по почте от знакомого

Улан-Удэнский гарнизонный военный суд приговорил рядового Очира Ульзутуева к 5,5 года колонии строгого режима по делу об изготовлении и хранении наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК). На приговор, текст которого опубликован на сайте суда, обратила внимание «Медиазона».

Как утверждают в суде, рядовой изготовил для личного потребления из дикорастущей конопли на заброшенном участке СНТ «наркотическое средство в значительном размере», а затем закопал его на этом же участке.

Позднее другой человек по просьбе Ульзутуева, «будучи не осведомленным о реальном содержимом контейнера», выкопал и отправил его рядовому по почте, рассказали в суде. Ульзутуев получил посылку, а затем его задержали с ней сотрудники ФСБ.