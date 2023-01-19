Дагестанский суд приговорил двух полицейских к условным срокам. Их обвинили в фабрикации дела о наркотиках

Ленинский районный суд Махачкалы приговорил двух полицейских к трем годам лишения свободы условно. Их признали виновными в фальсификации уголовного дела о наркотиках, которое они завели на местную жительницу. Об этом сообщает «Кавказский узел».

По данным картотеки суда, их признали виновными в незаконном обороте наркотиков (часть 1 статьи 228 УК) и превышении должностных полномочий (пункты «а», «в» части 3 статьи 286 УК). Старшего по званию также обвинили служебном подлоге (часть 1 статьи 292 УК), а его подчиненного — в фальсификации доказательств (часть 1 статьи 303 УК). Полицейским запретили в течение года работать в госорганах и МВД и назначили по году испытательного срока.

По версии обвинения, заместитель командира взвода патрульно-постовой службы Гусенгаджи Гусенгаджиев и полицейский Мурад Буттаев заподозрили жительницу Махачкалы в хранении наркотиков и заставили ее раздеться. После безрезультатного обыска силовики начали угрожать ей избиением, требуя сознаться в хранении наркотиков, и возбудили уголовное дело, сфабриковав доказательства.

В ходе следствия оба силовика признали свою вину и заключили досудебное соглашение со следствием.

В конце октября прошлого года екатеринбургского экс-полицейского приговорили к 9 годам колонии строго режима. Он самостоятельно делал «закладки» и задерживал покупателей наркотических веществ для повышения раскрываемости.