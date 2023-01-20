Сооснователь Netflix Рид Хастингс объявил об уходе с поста гендиректора компании после 25 лет работы

Cооснователь Netflix Рид Хастингс уйдет с должности генерального директора компании и станет председателем совета директоров. Об этом говорится в заявлении стримингового сервиса.

«Я очень горжусь нашими первыми 25 годами и с нетерпением жду следующей четверти века. Наш совет директоров уже много лет обсуждает планирование преемственности (даже основатели должны развиваться!). В рамках этого процесса в июле 2020 года мы назначили Теда [Сарандоса] со-генеральным директором вместе со мной, а Грега [Питерca]— главным операционным директором, и в последние 2,5 года я все чаще делегировал им управление Netflix», — рассказал Хастингс.

Он заявил, что его коллеги хорошо справились со своими задачами, поэтому он готов фактически передать им управление компанией. Сарандос и Питерс станут согендиректорами Netflix. Сам Хастингс перейдет на должность председателя совета директоров.

Сооснователь компании рассказал, что теперь будет сосредоточен на акциях Netflix, а также постарается больше времени уделять благотворительности.