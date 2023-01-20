Российскую правозащитницу Екатерину Яньшину после освобождения из ИВС на Окрестина депортировали в Москву

Российскую правозащитницу и журналистку Екатерину Яньшину, которая отбыла 15 суток административного ареста в Минске, после освобождения из изолятора временного содержания на Окрестина депортировали в Москву. Об этом сообщает «Мемориал».
Екатерина Яньшина. Фото: «Мемориал»
«Сейчас Яньшина в аэропорту в Москве. Оттуда она связалась с родственницей», — говорится в посте.
По данным правозащитной организации, все личные вещи Яньшиной белорусские силовики оставили у себя.
Ранее «Мемориал» сообщил о пропаже Яньшиной. Сегодня в 16:45 она должна была выйти из центра изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске. Однако к назначенному времени Екатерина не вышла из ЦИП.
Главный редактор издания «Адвокатская улица» Екатерина Горбунова, которая приехала встречать Екатерину Яньшину, обратилась в посольство РФ и милицию. В посольстве Горбуновой сообщили, что Екатерина якобы уже на свободе и летит в Москву, а телефон, паспорт и личные вещи при ней. В милиции Горбуновой «в жесткой форме» предложили приехать в отдел и «подписать заявление», но журналистка отказалась.
Екатерину Яньшину арестовали 6 января по статье о «мелком хулиганстве». Яньшина сотрудничает с «Мемориалом», и она приехала в Минск как независимая наблюдательница на судебное заседание по уголовному делу против правозащитного центра «Весна», которое проходило 5 января. Как сообщал «Мемориал», сразу после окончания заседания ее задержали.