Российскую правозащитницу Екатерину Яньшину после освобождения из ИВС на Окрестина депортировали в Москву

Российскую правозащитницу и журналистку Екатерину Яньшину, которая отбыла 15 суток административного ареста в Минске, после освобождения из изолятора временного содержания на Окрестина депортировали в Москву. Об этом сообщает «Мемориал».

«Сейчас Яньшина в аэропорту в Москве. Оттуда она связалась с родственницей», — говорится в посте.

По данным правозащитной организации, все личные вещи Яньшиной белорусские силовики оставили у себя.

Ранее «Мемориал» сообщил о пропаже Яньшиной. Сегодня в 16:45 она должна была выйти из центра изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске. Однако к назначенному времени Екатерина не вышла из ЦИП.

Главный редактор издания «Адвокатская улица» Екатерина Горбунова, которая приехала встречать Екатерину Яньшину, обратилась в посольство РФ и милицию. В посольстве Горбуновой сообщили, что Екатерина якобы уже на свободе и летит в Москву, а телефон, паспорт и личные вещи при ней. В милиции Горбуновой «в жесткой форме» предложили приехать в отдел и «подписать заявление», но журналистка отказалась.