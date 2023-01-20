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Против жителя Керчи возбудили дело об экстремизме из-за комментариев о российских военных в «Одноклассниках»

Против 48-летнего жителя Керчи возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Как утверждают в ФСБ, мужчина на своей персональной странице в «Одноклассниках» опубликовал комментарий, «содержащий призывы к убийству военнослужащих Вооруженных сил России».

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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В декабре Росфинмониторинг внес в «перечень террористов и экстремистов» сыктывкарского учителя Никиту Тушканова, арестованного по обвинению в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК). Против Тушканова возбуждено первое в стране дело об оправдании взрыва на Крымском мосту.

Тушканова задержали 7 декабря после того, как силовики провели обыск в его квартире в Сыктывкаре и изъяли средства связи. Поводом для возбуждения дела стал пост Тушканова в соцсетях с фото взрыва на Крымском мосту и радостными комментариями по этому поводу.

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