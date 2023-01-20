Против жителя Керчи возбудили дело об экстремизме из-за комментариев о российских военных в «Одноклассниках»

Против 48-летнего жителя Керчи возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Как утверждают в ФСБ, мужчина на своей персональной странице в «Одноклассниках» опубликовал комментарий, «содержащий призывы к убийству военнослужащих Вооруженных сил России».

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.