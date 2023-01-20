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На территории Воронежской области запретили запускать гражданские беспилотники

На территории Воронежской области запретили запускать гражданские беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Отныне, по словам Гусева, это могут делать только «отдельные органы власти» и силовые структуры. Гражданам и бизнесу запускать беспилотники будет позволено только «в индивидуальном порядке» после доказательства обоснованности.

В начале года власти Воронежской области заявили, что на подлете к Воронежу был сбит беспилотник, запущенный с территории Украины. Подобные случаи также зафиксированы в граничащих с Украиной субъектах РФ, а также аннексированных территориях.

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В связи с этим многие субъекты РФ уже ввели запрет на запуск беспилотников — подобные указы действуют на территории Пермского края, Кубани, Татарстана, республик Марий Эл и Северная Осетия, Рязанской, Нижегородской, Тульской, Саратовской, Ростовской, Волгоградской, Оренбургской, Калужской и Кировской областей.

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