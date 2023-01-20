На территории Воронежской области запретили запускать гражданские беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Отныне, по словам Гусева, это могут делать только «отдельные органы власти» и силовые структуры. Гражданам и бизнесу запускать беспилотники будет позволено только «в индивидуальном порядке» после доказательства обоснованности.

В начале года власти Воронежской области заявили, что на подлете к Воронежу был сбит беспилотник, запущенный с территории Украины. Подобные случаи также зафиксированы в граничащих с Украиной субъектах РФ, а также аннексированных территориях.