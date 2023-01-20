На арестованного экс-учителя истории из Коми составили протокол о злоупотреблении свободой массовой информации

Неизвестно, что стало поводом для возбуждения административного дела. Суд пройдет 25 января в селе Айкино республики Коми. Тушканов будет присутствовать на заседании по видеосвязи. Сам мужчина находится в СИЗО, против него возбуждено первое в стране дело об оправдании взрыва на Крымском мосту (ст. 205.2 УК).

На бывшего учителя истории Никиту Тушканова из Сыктывкара составили протокол о злоупотреблении свободой массовой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). Об этом рассказали в телеграм-канале поддержки мужчины.

Ранее Росфинмониторинг внес Тушканова в «перечень террористов и экстремистов».

Мужчину задержали 7 декабря после того, как силовики провели обыск в его квартире в Сыктывкаре и изъяли средства связи. Поводом для возбуждения дела стал пост Тушканова в соцсетях с фото взрыва на Крымском мосту и радостными комментариями по этому поводу.

28-летний Тушканов преподавал в одной из школ Сыктывкара до марта этого года, пока его не уволили за «аморальное поведение» после участия в акциях протеста. После начала войны в Украине Тушканова дважды штрафовали по статье о «дискредитации» армии РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) из-за постов во «ВКонтакте». Один из штрафов ему отменили. На него также составили протоколы о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) и о демонстрации нацистской символики (ст. 20.3 КоАП).

Летом суд прекратил дело о демонстрации нацистской символики и отменил штраф по статье о дискредитации. Однако на работу в школы Коми Тушканова больше не брали.