Губернатор Забайкальского края пообещал вернуть домой мобилизованных многодетных отцов

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов пообещал вернуть в Россию всех многодетных отцов, мобилизованных в регионе. Об это он написал на своей странице в VK. «Принял решение: многодетные отцы, мобилизованные из Забайкалья, вернутся домой. Никаких действий или обращений от самих мобилизованных или их родных по этому вопросу не требуется. Военкомы уже работают с командирами бойцов по спискам», — заявил Осипов.

В октябре 2022 года Минобороны пообещало предоставить отсрочку от частичной мобилизации многодетные отцам, у которых трое и более детей до 16 лет.

В январе стало известно, что военный комиссар Дагестана игнорирует запрет на мобилизацию многодетных отцов. В частности, 24-летний житель Дагестана Алибек Алибеков был призван по мобилизации до указа Минобороны. Его до сих пор не отпускают домой, так как официальная позиция военкома заключается в том, что «указания обратной силы не имеют, и те многодетные жители республики, которые были призваны до их принятия, не подлежат возвращению домой».

Всего, под подсчетам «Новой газеты Европа», за два первых месяца мобилизации без отцов остались по меньшей мере 159 детей.