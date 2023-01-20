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Финляндия объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины на €400 млн

Финляндия объявила о 12-м пакете военной помощи для Украины стоимостью более €400 млн. Об этом сообщает Минобороны республики.

«Украина продолжает нуждаться в поддержке в обороне своей территории, и нынешний пакет оборонной помощи является самым крупным на сегодняшний день», — заявил министр обороны Финляндии Микко Савола.

Правительство решило не разглашать, какую именно технику планируется передать.

В ведомстве пояснили, что передача новой помощи стала возможной благодаря сотрудничеству со Швецией. 20 января страны подпишут двустороннюю декларацию, которая предусматривает, что Швеция при необходимости поможет Финляндии компенсировать то, что она передала Украине.

По подсчетам правительства Финляндии, совокупная стоимость всех представленных на данный момент пакетов военной помощи составляет €590 млн.

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Ранее сегодня США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,5 млрд. К тому же перед встречей стран НАТО на авиабазе «Рамштайн» в Германии целый ряд стран объявили о поставках оружия в Украину: в их числе Дания, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Великобритания, Франция, Польша, Канада и Германия.

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