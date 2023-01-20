Абубакар Янгулбаев предложил Кадырову обменять его на свою мать Зарему Мусаеву. Ее уже год держат под арестом

Правозащитник Абубакар Янгулбаев предложил главе Чечни Рамзану Кадырову обменять его на свою мать Зарему Мусаеву. Он записал соответствующее видеообращение.
Янгулбаев заявил, что уже год прошел с момента задержания его матери. По словам правозащитника, Кадыров «доказал, что он террорист и пользуется методами терроризма». Он также обвинил главу Чечни в похищении родственников политических оппонентов, критиков и общественных активистов.
«За этот год здоровье моей матери только ухудшается. Ей тяжело находиться в заточении, и она не должна там находиться ни в коем случае. Она не должна нести ответственность за действия ее сыновей. И ты, если мужчина, Кадыров, если ты считаешь себя олицетворением максимальной маскулинности в этой стране, ты обязан ее отпустить.
И раз так сложилось, что у нас действуют правила войны и не действуют законы в России и Чечне, то давай обменяем ее на меня. Не надо трогать женщин. Забери меня вместо нее», — также сказал Янгулбаев.
«Как ничего не влияет на террористов, пока они не получат свое, так и на Кадырова ничего не влияет», — заявил Абубакар Янгулбаев в разговоре с «Новой газетой Европа».
Правозащитник рассказал, что последний раз разговаривал с матерью год назад, в день ее похищения. Он был с ней на связи в тот момент, когда в квартиру ворвались силовики. За весь прошедший год Абубакар смог обменяться с матерью только пятью письмами, так как большую часть посланий ей не передавали.
Также он рассказал, что прошлой весной уже пытался обменять себя на маму, но ничего не вышло. По одной из версий, в Чечне решили проигнорировать его предложение, так как он не говорил о нем публично. Другая предположительная причина — следователь мог просто не передать предложение Абубакара.
«Моя основная цель — спасти мать, потому что она в принципе ни в чем не виновата: ни в политической, ни в правозащитной деятельности, ни в том, в чем ее обвиняют. Она ни в коем случае не должна находиться в СИЗО, ее здоровье только ухудшается. Это прямо передают как юрист, адвокаты, так и соответствующее заключение медиков. И сейчас я просто решил открыто заявить», — сказал Янгулбаев.
Он отмечает, что после начала войны некоторые «люди, которые вроде бы Кадырова критиковали, встали на его сторону». Именно после вторжения России в Украину ему пришла идея предложить себя в обмен на мать.
«Весь этот год мы пытались применять и медиа, общественный резонанс, правозащитников, политиков из разных стран, журналистов из разных стран, но как ничего не влияет на террористов, пока они не получат свое, так и на Кадырова ничего не влияет», — говорит правозащитник.
Он также рассказал о том, как мог бы выглядеть обмен, если бы Кадыров и его сторонники согласились на это.
«В первую очередь должна быть страна-гарант независимая и нейтральная. Обычно этой стороной выступает государство, либо какое-то влиятельное объединение или сообщество. Например, это можно было бы сделать в Турции. Или в Украине, где и так проходит обмен военнопленными», — сказал Абубакар.
Фото: телеграм-канал Абубакара Янгулбаева
Он отметил, что верил в то, что привлечение общественного резонанса к похищению Мусаевой может ее спасти, но из-за войны «в России больше не осталось места для закона, прав и свобод человека».
«Моя мать ни в чем не виновата. Отпустите ее взамен на меня! А меня можете хоть каждый день пытать, издеваться, убивать, воскрешать и все заново», — сказал Янгулбаев.
20 января 2022 года в нижегородскую квартиру судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой пришли силовики и увезли женщину, страдающую диабетом, без одежды и необходимых лекарств, в неизвестном направлении. Ее задержали в качестве свидетеля, а затем арестовали на 15 суток по административному нарушению — она якобы «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза».
Правозащитники связывают похищение Мусаевой с деятельностью ее сына Абубакара Янгулбаева, экс-сотрудника северокавказского филиала КПП. Еще один сын Мусаевой — Ибрагим Янгулбаев — стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК).
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевы якобы поддерживают экстремизм и терроризм, из-за чего их необходимо задержать, а в случае сопротивления — уничтожить. Сейчас женщина находится под арестом по делу о применении опасного насилия в отношении силовика (ч. 2 ст. 318 УК).
Росфинмониторинг включил Байсангура и Ибрагима Янгулбаевых — сыновей Заремы Мусаевой — в реестр террористов и экстремистов.