Абубакар Янгулбаев предложил Кадырову обменять его на свою мать Зарему Мусаеву. Ее уже год держат под арестом

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«Как ничего не влияет на террористов, пока они не получат свое, так и на Кадырова ничего не влияет», — заявил Абубакар Янгулбаев в разговоре с «Новой газетой Европа».

Правозащитник рассказал, что последний раз разговаривал с матерью год назад, в день ее похищения. Он был с ней на связи в тот момент, когда в квартиру ворвались силовики. За весь прошедший год Абубакар смог обменяться с матерью только пятью письмами, так как большую часть посланий ей не передавали.

Также он рассказал, что прошлой весной уже пытался обменять себя на маму, но ничего не вышло. По одной из версий, в Чечне решили проигнорировать его предложение, так как он не говорил о нем публично. Другая предположительная причина — следователь мог просто не передать предложение Абубакара.



«Моя основная цель — спасти мать, потому что она в принципе ни в чем не виновата: ни в политической, ни в правозащитной деятельности, ни в том, в чем ее обвиняют. Она ни в коем случае не должна находиться в СИЗО, ее здоровье только ухудшается. Это прямо передают как юрист, адвокаты, так и соответствующее заключение медиков. И сейчас я просто решил открыто заявить», — сказал Янгулбаев.

Он отмечает, что после начала войны некоторые «люди, которые вроде бы Кадырова критиковали, встали на его сторону». Именно после вторжения России в Украину ему пришла идея предложить себя в обмен на мать.

«Весь этот год мы пытались применять и медиа, общественный резонанс, правозащитников, политиков из разных стран, журналистов из разных стран, но как ничего не влияет на террористов, пока они не получат свое, так и на Кадырова ничего не влияет», — говорит правозащитник.



Он также рассказал о том, как мог бы выглядеть обмен, если бы Кадыров и его сторонники согласились на это.



«В первую очередь должна быть страна-гарант независимая и нейтральная. Обычно этой стороной выступает государство, либо какое-то влиятельное объединение или сообщество. Например, это можно было бы сделать в Турции. Или в Украине, где и так проходит обмен военнопленными», — сказал Абубакар.