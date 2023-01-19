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Токаев распустил нижнюю палату парламента Казахстана и назначил внеочередные выборы на 19 марта

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил нижнюю палату парламента страны (мажилис) и депутатов всех региональных маслихатов. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Внеочередные выборы депутатов мажилиса назначены на 19 марта 2023 года.

Выборы депутатов маслихатов всех уровней назначит Центральная избирательная комиссия.

«Проведение внеочередных выборов в Мажилис и маслихаты продиктовано логикой конституционной реформы, поддержанной гражданами на общенациональном референдуме. По ее итогам наша страна перешла на новые, более справедливые и конкурентные правила формирования представительной ветви власти», — заявил Токаев.

Теперь 70% депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% — по одномандатным округам. По смешанной избирательной системе (в соотношении 50 на 50) также пройдут выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. На выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам.

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Ранее парламент Казахстана на совместном заседании палат признал утратившим силу закон «О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы (лидере нации)».

Согласно этому закону, Нурсултан Назарбаев имел пожизненное право обращаться к народу Казахстана, госорганам и должностным лицам с инициативами. Его также нельзя было содержать под стражей, обыскивать и допрашивать. Помимо этого, закон гарантировал неприкосновенность имущества, принадлежащего ему и членам семьи, которые живут с ним.

На Назарбаева теперь будут распространяться общие гарантии, установленные конституцией и конституционным законом «О Президенте» в отношении всех экс-президентов республики.

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