Токаев распустил нижнюю палату парламента Казахстана и назначил внеочередные выборы на 19 марта

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил нижнюю палату парламента страны (мажилис) и депутатов всех региональных маслихатов. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Внеочередные выборы депутатов мажилиса назначены на 19 марта 2023 года.

Выборы депутатов маслихатов всех уровней назначит Центральная избирательная комиссия.

«Проведение внеочередных выборов в Мажилис и маслихаты продиктовано логикой конституционной реформы, поддержанной гражданами на общенациональном референдуме. По ее итогам наша страна перешла на новые, более справедливые и конкурентные правила формирования представительной ветви власти», — заявил Токаев.

Теперь 70% депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% — по одномандатным округам. По смешанной избирательной системе (в соотношении 50 на 50) также пройдут выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. На выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам.