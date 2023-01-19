The Times: российские хакеры по заданию Путина могут атаковать британскую критическую инфраструктуру

Президент России Владимир Путин поручил своей «армии хакеров» атаковать британскую критическую инфраструктуру, применяя тактику, опробованную в Украине. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники в Минобороны.



«После аннексии Крыма в 2014 году Киев подвергся волне российских кибератак, объектами которых стали железные дороги и национальная энергосистема. В преддверии прошлогоднего вторжения кибератаки вывели из строя украинские государственные и банковские службы в очевидной попытке позволить российским войскам пересечь границу», — говорится в статье The Times.

По данным источников в оборонном ведомстве, британская инфраструктура может подвергнуться подобным атакам.

На этой неделе украинские чиновники посетили Лондон, чтобы «поделиться информацией о российской тактике и проконсультировать британское правительство по вопросам кибербезопасности».

«У России есть высокопрофессиональные хакеры, которые долгое время служили в спецслужбах. Великобритания должна знать об этих потенциальных угрозах со стороны России», — заявил зампред Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Виктор Жора.