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The Times: российские хакеры по заданию Путина могут атаковать британскую критическую инфраструктуру

Президент России Владимир Путин поручил своей «армии хакеров» атаковать британскую критическую инфраструктуру, применяя тактику, опробованную в Украине. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники в Минобороны.

«После аннексии Крыма в 2014 году Киев подвергся волне российских кибератак, объектами которых стали железные дороги и национальная энергосистема. В преддверии прошлогоднего вторжения кибератаки вывели из строя украинские государственные и банковские службы в очевидной попытке позволить российским войскам пересечь границу», — говорится в статье The Times.

По данным источников в оборонном ведомстве, британская инфраструктура может подвергнуться подобным атакам.

На этой неделе украинские чиновники посетили Лондон, чтобы «поделиться информацией о российской тактике и проконсультировать британское правительство по вопросам кибербезопасности».

«У России есть высокопрофессиональные хакеры, которые долгое время служили в спецслужбах. Великобритания должна знать об этих потенциальных угрозах со стороны России», — заявил зампред Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Виктор Жора.

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Ранее сегодня Великобритания решила передать в новом пакете помощи Украине 200 единиц бронетехники.

«Великобритания решила пойти дальше и быстрее в вопросе помощи Украине и поставить нашим друзьям основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники», — сказал глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

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