Министр финансов Германии: страна больше не зависит от российских энергоносителей

Германия больше не зависит от российского импорта энергоносителей. Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер в интервью «Би-би-си».

Германия полностью диверсифицировала свою энергетическую инфраструктуру после вторжения России в Украину, утверждает глава Минфина. По его словам, страна нашла новые источники энергии.

«Да, конечно, Германия по-прежнему зависит от импорта энергии, но сегодня не от российского импорта, а от мировых рынков», — сказал он.

Отмечается, что ранее Германия импортировала из России около половины своего газа и более трети нефти.

Сейчас Германия возобновила работу угольных электростанций, отложила планы по закрытию трех оставшихся атомных электростанций и стремится увеличить мощности для хранения природного газа, импортируемого из других стран, таких как Норвегия и США.

«Мы поняли, что нам нужно укреплять нашу конкурентоспособность после эпохи канцлера [Ангелы] Меркель. Та эпоха была сосредоточена на сильных сторонах прошлого, а сейчас мы развиваем сильные стороны будущего», — заявил Линднер.