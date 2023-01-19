«Я буду врагом российского режима до конца жизни»: блогер Некоглай пообещал пожертвовать ВСУ $100 тысяч после пыток в московском ОВД

Молдавский блогер Некоглай (Николай Лебедев) пообещал купить 10 дронов на 100 тысяч долларов для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом он рассказал на одном из стримов.

«Я пережил две недели пыток со стороны Российской Федерации. За что? За выдуманную ими же причину. После этого я буду, очевидно, говорить о политике. Я буду говорить о политике до конца жизни. Я буду до конца жизни врагом российского режима. Уже буквально на этой неделе я отправлю более 100 тысяч долларов ЗСУ (Вооруженные силы Украины — прим. ред.). Я куплю 10 дронов, приеду в Украину и сниму на видео как я лично в руки ЗСУ передаю эти дроны», — сказал он.

7 ноября Некоглай у себя на странице в тиктоке пародию на видео с российским солдатом 138-й отдельной мотострелковой бригады, который лежал в окопе и «голыми руками отбрасывал летевшие на него гранаты». После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина пообещала направить в Генпрокуратуру и МВД обращение с просьбой проверить видео на наличие в нем «дискредитации ВС РФ».

В итоге 21-летнего блогера выдворили из России в его родную Молдову. Во время суда молодой человек со слезами на глазах сказал, что к нему не применялась физическая сила, что он раскаивается, и попросил, чтобы его «депортировали быстрее».

Позже Некоглай рассказал, что сотрудники правоохранительных органов избили его и пытались изнасиловать литровой бутылкой из-под кока-колы.