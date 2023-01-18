Жителя Рязанской области оштрафовали на 50 тысяч рублей за уклонение от прохождения срочной службы

Скопинский районный суд в Рязанской области оштрафовал годного к военной службе местного жителя на 50 тысяч рублей по делу об уклонении от призыва (часть 1 статьи 328 УК). Об этом сообщается на сайте суда.
В пресс-релизе не упоминается имя подсудимого. Однако по версии журналистов «Медиазоны», единственный фигурант дела, подходящий под описание, это Никита Праслов. Его дело поступило в суд в августе прошлого года, а приговор вынесли 13 января.
По версии следствия, Праслов под роспись получил повестку на прохождение срочной воинской службы, однако в назначенное время не явился в военкомат. Молодой человек не признал вину.
Статья, по которой оштрафовали Праслова, подразумевает наказание за уклонение от прохождения срочной военной службы. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.
В отличие от отказа проходить срочную воинскую службу, в России по-прежнему не существует уголовной ответственности за уклонение от мобилизации.
В начале ноября прошлого года депутаты и сенаторы от «Единой России» разработали законопроект о введении уголовной ответственности за уклонение от мобилизации для получивших повестки. В тот же день в пресс-службе «Единой России» сообщили, что поправки рассматриваться не будут: по мнению депутатов, «инициатива утратила актуальность» после объявления Путиным об «окончании» мобилизации.
Тем не менее, действие указа президента России о «частичной мобилизации» продолжается.