Жителя Рязанской области оштрафовали на 50 тысяч рублей за уклонение от прохождения срочной службы

Скопинский районный суд в Рязанской области оштрафовал годного к военной службе местного жителя на 50 тысяч рублей по делу об уклонении от призыва (часть 1 статьи 328 УК). Об этом сообщается на сайте суда.

В пресс-релизе не упоминается имя подсудимого. Однако по версии журналистов «Медиазоны», единственный фигурант дела, подходящий под описание, это Никита Праслов. Его дело поступило в суд в августе прошлого года, а приговор вынесли 13 января.

По версии следствия, Праслов под роспись получил повестку на прохождение срочной воинской службы, однако в назначенное время не явился в военкомат. Молодой человек не признал вину.