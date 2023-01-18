«Сбербанк» объявил о начале работы в Крыму

«Сбербанк» начал работу в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба банка.
«Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии», — говорится в пресс-релизе.
В сообщении уточняется, что команда сотрудников, которые будут осуществлять бизнес-процессы банка, уже сформирована.
«Приход такого крупного игрока, как Сбербанк, позволит и дальше повышать доступность, скорость и качество банковских услуг для населения, позитивно повлияет на финансовый и инвестиционный климат, на развитие экономики и социальной сферы», — написал глава республики Сергей Аксенов.
В апреле прошлого года на фоне вторжения России в Украину «Сбербанк» и «Альфа-банк» попали под блокирующие санкции США. В рамках шестого пакета санкций ЕС «Сбербанк» также отключили от SWIFT.
Ранее «Сбербанк» не работал в Крыму из-за других, наложенных после аннексии региона санкций. При этом, по информации финансового портала «Сравни.ру», картами «Сбера» на полуострове было можно расплачиваться, а проблемы возникали при снятии наличных.