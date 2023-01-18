logo
НовостиОбщество

«Сбербанк» объявил о начале работы в Крыму

«Сбербанк» начал работу в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии», — говорится в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что команда сотрудников, которые будут осуществлять бизнес-процессы банка, уже сформирована.

«Приход такого крупного игрока, как Сбербанк, позволит и дальше повышать доступность, скорость и качество банковских услуг для населения, позитивно повлияет на финансовый и инвестиционный климат, на развитие экономики и социальной сферы», — написал глава республики Сергей Аксенов.

Читайте также

Читайте также

Быстрее, выше, серее

Россия тратит миллиарды рублей на покупку квартир для госслужащих. Иногда элитное жилье дарят спортсменам — тоже по очень непрозрачной схеме

В апреле прошлого года на фоне вторжения России в Украину «Сбербанк» и «Альфа-банк» попали под блокирующие санкции США. В рамках шестого пакета санкций ЕС «Сбербанк» также отключили от SWIFT.

Ранее «Сбербанк» не работал в Крыму из-за других, наложенных после аннексии региона санкций. При этом, по информации финансового портала «Сравни.ру», картами «Сбера» на полуострове было можно расплачиваться, а проблемы возникали при снятии наличных.

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon