«Сбербанк» объявил о начале работы в Крыму

«Сбербанк» начал работу в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии», — говорится в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что команда сотрудников, которые будут осуществлять бизнес-процессы банка, уже сформирована.

«Приход такого крупного игрока, как Сбербанк, позволит и дальше повышать доступность, скорость и качество банковских услуг для населения, позитивно повлияет на финансовый и инвестиционный климат, на развитие экономики и социальной сферы», — написал глава республики Сергей Аксенов.