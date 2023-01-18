Рядового, уехавшего домой из «ЛНР», приговорили к 2,5 года условно по делу об оставлении воинской части во время мобилизации

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил рядового Белека Ооржака к 2,5 года условно по делу об оставлении воинской части во время мобилизации (ч. 5 ст. 337 УК), сообщила пресс-служба военных судов.

Рядовой находился в служебной командировке на территории самопровозглашенной «ЛНР». Как заявили в суде, 24 июня прошлого года он «самовольно оставил место службы — полевой лагерь воинской части и убыл к месту жительства». Затем, 10 октября 2022 года, Ооржак добровольно явился в военную комендатуру, рассказали в пресс-службе.

Суд вынес решение 17 января, само дело рассмотрели за один день, отмечает «Медиазона».

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в конце октября сообщил о первом уголовном деле в России о самовольном оставлении части (ч. 2.1 ст. 337 УК), возбужденном против жителя Якутии, призванного на фронт в рамках «частичной мобилизации». По данным «Медиазоны», с января по начало декабря в суды поступило 948 дел о самовольном оставлении части.